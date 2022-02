Cani avvelenati: una ricompensa da 2000 euro per trovare il colpevole

Cani avvelenati: una ricompensa da 2000 euro per trovare il colpevole.

Rimane alta l'attenzione sul Titano sugli avvelenamenti degli animali, che hanno colpito 7 cani, di cui 3 morti a Monte Cerreto. L'AIDAA - Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha messo una ricompensa di 2000 euro a chi contribuirà a far individuare, catturare e condannare in via definitiva il responsabile o i responsabili di tali avvelenamenti tramite dichiarazioni rese in forma ufficiale alle forze dell'ordine sammarinesi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: