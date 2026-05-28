Capannone in fiamme a Serravalle: scintille durante lavori di taglio del ferro incendiano l'erba secca

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di mercoledì a Serravalle, dove un incendio ha interessato un capannone in Strada delle Vigne.

L’allarme è scattato intorno alle 11.06, quando la Centrale Operativa Interforze ha inviato sul posto la squadra della Sezione Antincendio del Corpo della Polizia Civile. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da alcune scintille prodotte durante il taglio di profilati in ferro, che avrebbero incendiato l’erba secca vicino a una baracca di cantiere posizionata a ridosso del muro esterno del capannone.

In pochi minuti il rogo ha completamente avvolto la struttura, rendendo pericolante anche parte del muro dell’edificio adiacente. Inutili i primi tentativi di spegnimento con gli estintori presenti nell’area.

L’incendio è stato domato grazie all’intervento di due Auto Pompa Serbatoio della Sezione Antincendio e tre funzionari, con l’utilizzo di schiumogeni di nuova generazione che, spiega la Polizia Civile, consentono operazioni più rapide e un minore consumo d’acqua.

Sul posto è intervenuto anche il Servizio di Protezione Civile, che ha disposto l’interdizione dell’intera area del capannone per motivi di sicurezza. L’incendio non ha provocato feriti ma solo danni materiali. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse intorno alle 15.







