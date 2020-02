NOVAFELTRIA Carabinieri: ritirata la patente ad un 34enne di San Marino dopo l'alcoltest

I Carabinieri di Novafeltria hanno intensificato i servizi di pattugliamento del territorio, con particolare attenzione all'abuso di alcol alla guida. 125 i veicoli controllati nel fine settimana. Fra questi quello condotto da un sammarinese di 34 anni che, fermato sulla Marecchiese, è risultato con un tasso alcolico di 0,72 grammi/litro. Patente ritirata e deferimento all'Autorità Giudiziaria per guida in stato d'ebbrezza. Multati per ubriachezza anche due giovani di Novafeltria, di 18 e 20 anni, sorpresi in evidente stato di alterazione psicofisica. Infine, 2 le auto sequestrate per assicurazione scaduta.



