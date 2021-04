MORCIANO Carabinieri: scoperto market della droga in casa di un fabbro che lavora a San Marino

Carabinieri: scoperto market della droga in casa di un fabbro che lavora a San Marino.

Duro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti nella Valconca messo a segno dai Carabinieri di Saludecio. Un operaio di origine albanese, di professione fabbro a San Marino, è stato controllato dai militari della Stazione di Morciano di Romagna, che avevano notato uno strano via vai nella sua abitazione. Durante la perquisizione domiciliare nei suoi confronti sono spuntate fuori diverse tipologie di stupefacenti in quantitativi. Il bilancio del sequestro è di 650 grammi circa di cocaina, 1,7 chili di Hashish e circa 250 grammi di marijuana, oltre al materiale idoneo a realizzare dosi preconfezionate o sottovuoto ed una lista di clienti. Un vero e proprio market della droga che ha portato all’arresto in flagranza di reato dell’operaio albanese. Per lui gli arresti domiciliari fino alla convalida con rito direttissimo, in mattinata a Rimini.

