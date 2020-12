RICCIONE Carabinieri scoprono giovane sammarinese con ingente quantitativo di droga

Carabinieri scoprono giovane sammarinese con ingente quantitativo di droga.

E' stato convalidato in mattinata l'arresto del 26 enne sammarinese, scoperto dai Carabinieri della Sezione Operativa di Riccione con un ingente quantitativo di stupefacente. I militari erano impegnati in un servizio di controllo tra Coriano e Rimini, quando hanno notato K.M. queste le iniziali. A bordo della sua macchina, si era allontanato da un terreno incolto e, alla vista dei carabinieri, aveva gettato uno spinello dal finestrino. Fermato quindi per un controllo, il giovane, operaio incensurato, residente a Rimini, ha cominciato a mostrare segni di evidente nervosismo, tanto da indurre i carabinieri a percorrere a ritroso il suo tragitto fino a trovare, all’interno del terreno da dove il sammarinese si era allontanato, una casupola costruita con materiali di fortuna.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Al suo interno, erano nascosti 1 kg di marijuana già essiccata e pronta per la vendita oltre ad alcuni “panetti” di hashish, per un totale di 400gr. Il 26 enne, che non ha rilasciato dichiarazioni, è stato condotto in caserma in stato di arresto.

Nella tarda serata, invece, i carabinieri di Cattolica, attirati dall’allarme del supermercato Conad, hanno sorpreso V.G., saludeciese di 58 anni, pregiudicato, disoccupato, senza fissa dimora, che stava tentato di introdursi all’interno forzando una porta secondaria con un coltello. Alla vista dei carabinieri, l’uomo ha tentato la fuga venendo però immediatamente bloccato. Ora deve rispondere di tentato furto aggravato davanti al giudice con rito direttissimo.



Foto Gallery

I più letti della settimana: