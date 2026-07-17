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Carambola a San Giuliano: 4 vetture coinvolte e 5 feriti

di Roberto Chiesa
17 lug 2026
Carambola a San Giuliano: 4 vetture coinvolte e 5 feriti

Incidente con quattro auto coinvolte nel tardo pomeriggio di oggi a Borgo San Giuliano di Rimini. Una Toyota Aygo che transitava in via Tiberio ha tamponato tre vetture, coinvolgendo anche dei pedoni, per poi schiantarsi in via San Giuliano contro il negozio di un parrucchiere. I feriti sarebbero cinque ma nessuno è in pericolo di vita. Le altre vetture coinvolte sono una Smart, una Peugeot 3008 e una Renault Scenic. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, quattro ambulanze e automedica e polizia locale.

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