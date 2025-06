Carisp: ultime archiviazioni per il processo Varano, si chiude una vicenda lunga 17 anni

Un iter giudiziario lungo oltre 17 anni. Un terremoto per il sistema bancario sammarinese. Oggi il processo “Varano” si chiude con l'archiviazione delle posizioni degli ultimi indagati. Un procedimento complesso nel quale furono coinvolti ex dirigenti e dipendenti di Cassa di Risparmio. Diverse le ipotesi di reato, tra le quali quella di riciclaggio tra Italia e San Marino, con reati commessi, secondo l'iniziale accusa, tra il 2004 e il 2009.

Nei giorni scorsi il gip del tribunale di Forlì – come reso noto dalla stessa Carisp con una nota – ha emesso il decreto di archiviazione. La Procura, scrive l'istituto di credito, “ha condiviso le tesi sostenute dalle difese”, riconoscendo “l'insussistenza di elementi per promuovere l'azione penale e chiedere il rinvio a giudizio degli indagati”. Nel 2023 la parziale archiviazione. Rimase però in piedi l'ipotesi di riciclaggio, così come le posizioni di Gilberto Ghiotti, ex presidente Carisp, Luca Simoni, ex direttore e attualmente direttore generale, Gianluca Ghini, ex direttore Carifin, e Paola Stanzani del gruppo Delta.

Soddisfazione del pool difensivo composto dai legali Nicola Mazzacuva, Tommaso Guerini, Moreno Maresi e Roberto Roccari. Una conclusione che, scrivono, conferma “la fondatezza delle argomentazioni difensive sostenute con tenacia nel corso degli anni”, nell'auspicio, proseguono, che l'archiviazione “restituisca serenità e piena dignità” alle aziende e alle persone “la cui vita è stata sconvolta da questa indagine”. Gli inquirenti, secondo gli avvocati, “hanno dimostrato “grande senso di responsabilità e saggezza”.