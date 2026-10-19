Caro carburanti, protesta dei tir paralizza il Sud: autostrade bloccate e supermercati a rischio Disagi sulla A1 e A30, presidi in diverse regioni e difficoltà nella distribuzione delle merci. Atteso un incontro con il ministro Salvini.

Caro carburanti, protesta dei tir paralizza il Sud: autostrade bloccate e supermercati a rischio.

Non si ferma la protesta degli autotrasportatori contro il caro carburanti, che sta provocando pesanti disagi in diverse regioni del Sud Italia. In Campania, dopo la chiusura temporanea del collegamento tra l'A1 Milano-Napoli e l'A30 Caserta-Salerno, successivamente riaperto, si sono registrate code fino a otto chilometri. Blocchi anche al porto commerciale di Napoli.

La mobilitazione coinvolge Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Molise, con presidi di camion e rallentamenti lungo le principali arterie stradali. Cresce intanto l'allarme per l'approvvigionamento delle merci: in diversi supermercati cominciano a scarseggiare i prodotti freschi, mentre si segnalano difficoltà anche nella distribuzione del carburante.

Gli autotrasportatori chiedono al Governo interventi urgenti per contenere il costo del gasolio e sostenere le imprese del settore. Per domani è previsto un incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Sul tavolo possibili misure fiscali e sostegni economici, mentre resta il rischio di un'estensione della protesta a livello nazionale.



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