TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:27 Caso BSM: dal carcere ai domiciliari, le due persone indagate 13:27 Venezuela - USA, Trump: “Maduro ha i giorni contati” 13:09 "Made in San Marino", Segretario Fabbri: "E' la nostra bandiera economica sui mercati globali" 12:57 Gaiofana, tutto fermo. Il Comune attiva la procedura di risoluzione per inadempimento 12:36 Il costo dell'inquinamento: Greenpeace srotola lo scontrino a Piazza di Spagna 12:06 Traffico illecito di auto “fantasma”: denunciate due persone tra Cesena e Ferrara 10:05 Indice della criminalità: Rimini scende al quinto posto, furti e rapine i reati più diffusi 08:53 Nicola Berardi si dimette: il Tre Penne affida la panchina a Giovanni Bonini
  1. Home
  2. News
  3. Cronaca

Caso BSM: dal carcere ai domiciliari, le due persone indagate

Inchiesta giudiziaria su cui tuttora vige il massimo riserbo

3 nov 2025
Tribunale di San Marino
Tribunale di San Marino

Sono state poste agli arresti domiciliari le due persone recluse da una quindicina di giorni nel carcere dei Cappuccini per il caso della mancata cessione della quota di maggioranza di Banca di San Marino all'investitore bulgaro. Inchiesta giudiziaria - su cui vige il massimo riserbo, vista la fase istruttoria - per i reati di amministrazione infedele, corruzione privata e riciclaggio. Della vicenda si sta occupando l'autorità giudiziaria, con la costituzione di un gruppo di giudici inquirenti. Oltre alle misure cautelari, lo ricordiamo, sono già stati eseguiti vari provvedimenti di sequestro. Un caso al centro del dibattito sia politico che economico. L'Ente Cassa di Faetano, fondazione della banca, nei giorni scorsi ha fatto sapere di aver presentato un esposto alla magistratura come parte lesa e ha annunciato di costituirsi parte civile. L'Ente ha sottolineato la propria estraneità ai fatti. "Banca di San Marino - ha ribadito la fondazione - è solida e non ha nulla a che vedere con la vicenda giudiziaria".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cronaca