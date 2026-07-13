Caso Bsm, Starcom: "Soddisfazione per il rilascio dell’intera somma bloccata"

Dopo gli 8 milioni dissequestrati dal tribunale di San Marino a inizio luglio alla Starcom Holding, ora sarebbe stata rilasciata anche l'altra parte. Ad annunciarlo è lo stesso gruppo bulgaro in una nota in cui esprime "soddisfazione" per "il rilascio dell’intera somma bloccata nell’ambito del procedimento relativo a San Marino Group S.p.A".

"Tale sviluppo - scrive la holding presieduta da Assen Christov - conferma la posizione di Starcom secondo cui il trattenimento dei fondi è stato infondato, sproporzionato e ha causato significativi danni finanziari, reputazionali e agli investimenti della società".

L'azienda sottolinea che "il rilascio della somma non cancella tuttavia i danni già subiti". Starcom parla del "perdurante trattenimento illegittimo di circa 5.5 milioni di euro in relazione alle pretese avanzate da Banca di San Marino e da Ente Cassa di Faetano". Un blocco che "crea ulteriori presupposti per nuove azioni legali e - annuncia il gruppo bulgaro - comporterà un aumento dell’ammontare delle pretese nell’ambito del procedimento arbitrale internazionale a Washington".

Un procedimento dove Christov e soci hanno già anticipato di chiedere 150 milioni di euro. "Starcom - conclude la nota - continuerà a tutelare i propri diritti con tutti gli strumenti giuridici disponibili e chiederà il pieno risarcimento di tutti i danni finanziari, reputazionali e agli investimenti causati dalle azioni intraprese nei confronti della società, dei suoi investimenti e del suo investitore".







