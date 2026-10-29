Caso bulgaro, al via il processo: ammesse tutte le parti civili

Prima udienza in un'aula gremita di avvocati: sette compongono il solo collegio difensivo di Christov. Presentate dalle difese diverse eccezioni preliminari, che saranno esaminate il 10 dicembre. Poi le richieste di prova

Il processo sul cosiddetto ‘’affare bulgaro’ si apre in un’aula gremita di avvocati ma in assenza della maggior parte degli imputati. Delle sette persone fisiche rinviate a giudizio insieme alle società IBC e San Marino Group, erano in Tribunale i soli Andrea Delvecchio e Franco Norri: e la posizione di quest’ultimo, accusato solo di falsa testimonianza dopo l’archiviazione dell’indagine di favoreggiamento, è stata stralciata. Ben più nutrita la schiera dei legali: 17 in totale, tra imputati e parti civili. Tra questi, cinque dei sette componenti del maxi-collegio difensivo dell’imprenditore bulgaro Assen Christov.

La prima udienza è stata dedicata alle questioni preliminari, a partire dal rinnovamento delle costituzioni delle parti civili, che, nonostante le opposizioni delle difese, sono state tutte ammesse nel processo.

Banca di San Marino ed Ente Cassa Faetano per i capi di imputazione relativi ai reati di corruzione privata ed amministrazione infedele : secondo l’accusa Delvecchio, ex membro del Cda dell’Ente Cassa, avrebbe ricevuto tramite la società IBC intestata alla moglie Marina Manduchi una somma di 500mila euro ritenuta il corrispettivo per favorire la scalata a Bsm da parte della società San Marino Group riconducibile a Christov. Il denaro, transitato attraverso uno studio legale bulgaro, sarebbe stato proveniente da Starcom, holding dello stesso Christov, da cui Delvecchio avrebbe anche ottenuto la promessa di una futura nomina a direttore della banca .

per i capi di imputazione relativi ai reati di : secondo l’accusa Delvecchio, ex membro del Cda dell’Ente Cassa, avrebbe ricevuto tramite la società IBC intestata alla moglie una somma di ritenuta il corrispettivo per favorire la scalata a Bsm da parte della società San Marino Group riconducibile a Christov. Il denaro, transitato attraverso uno studio legale bulgaro, sarebbe stato proveniente da Starcom, holding dello stesso Christov, da cui Delvecchio avrebbe anche ottenuto la promessa di una . Eccellentissima Camera e Congresso di Stato , difesi da Simona Ugolini dell’Avvocatura dello Stato, sono state ammesse per il capo 3. L’accusa è di attentato contro la libertà dei pubblici poteri , relativa al cosiddetto “piano parallelo” : dopo il fallimento dell’acquisizione di BSM per lo stop dell’Autorità di Vigilanza e il sequestro dei 15 milioni versati da Christov a titolo di anticipo, sarebbe stato orchestrato uno schema per condizionare le autorità preposte alle indagini, anche con una campagna mediatica finalizzata a minare il percorso di San Marino verso l’associazione con l’Unione Europea .

, difesi da Simona Ugolini dell’Avvocatura dello Stato, sono state ammesse per il capo 3. L’accusa è di , relativa al cosiddetto : dopo il fallimento dell’acquisizione di BSM per lo stop dell’Autorità di Vigilanza e il sequestro dei 15 milioni versati da Christov a titolo di anticipo, sarebbe stato orchestrato uno schema per condizionare le autorità preposte alle indagini, anche con una campagna mediatica finalizzata a . Banca Centrale di San Marino e l’Agenzia di Informazione Finanziaria, infine, sono parti civili relativamente al capo 5, per il reato di offesa a pubblico ufficiale tramite alcuni articoli di stampa.

Bisognerà aspettare ancora un po’, però, affinché il processo entri nel vivo: il commissario della legge Adriano Saldarelli ha fissato la prossima udienza al 10 dicembre per consentire alle parti di presentare memorie su alcune eccezioni preliminari. Le difese hanno lamentato l’indeterminatezza di alcuni capi di imputazione, la nullità delle operazioni peritali sui dispositivi informatici di Delvecchio e Manduchi, l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Formulata anche una questione di legittimità costituzionale della legge sulle intercettazioni, per alcune norme che secondo i legali dei due coniugi violerebbero i principi del diritto di difesa. Solo dopo la decisione su queste eccezioni, si potrà passare alle richieste di prova.







