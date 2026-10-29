GIUDIZIARIA

Caso bulgaro, al via il processo: ammesse tutte le parti civili

Prima udienza in un'aula gremita di avvocati: sette compongono il solo collegio difensivo di Christov. Presentate dalle difese diverse eccezioni preliminari, che saranno esaminate il 10 dicembre. Poi le richieste di prova

Il processo sul cosiddetto ‘’affare bulgaro’ si apre in un’aula gremita di avvocati ma in assenza della maggior parte degli imputati. Delle sette persone fisiche rinviate a giudizio insieme alle società IBC e San Marino Group, erano in Tribunale i soli Andrea Delvecchio e Franco Norri: e la posizione di quest’ultimo, accusato solo di falsa testimonianza dopo l’archiviazione dell’indagine di favoreggiamento, è stata stralciata. Ben più nutrita la schiera dei legali: 17 in totale, tra imputati e parti civili. Tra questi, cinque dei sette componenti del maxi-collegio difensivo dell’imprenditore bulgaro Assen Christov.

La prima udienza è stata dedicata alle questioni preliminari, a partire dal rinnovamento delle costituzioni delle parti civili, che, nonostante le opposizioni delle difese, sono state tutte ammesse nel processo.

Bisognerà aspettare ancora un po’, però, affinché il processo entri nel vivo: il commissario della legge Adriano Saldarelli ha fissato la prossima udienza al 10 dicembre per consentire alle parti di presentare memorie su alcune eccezioni preliminari. Le difese hanno lamentato l’indeterminatezza di alcuni capi di imputazione, la nullità delle operazioni peritali sui dispositivi informatici di Delvecchio e Manduchi, l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Formulata anche una questione di legittimità costituzionale della legge sulle intercettazioni, per alcune norme che secondo i legali dei due coniugi violerebbero i principi del diritto di difesa. Solo dopo la decisione su queste eccezioni, si potrà passare alle richieste di prova.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy