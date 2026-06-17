Caso Bulgaro: Arcuri archiviato, difesa soddisfatta

Archiviata dall'autorità giudiziaria la posizione di Natale Arcuri nell’ambito del procedimento legato alla tentata cessione delle quote di Banca di San Marino alla società Starcom Holding, riconducibile all’imprenditore bulgaro Assen Christov. Lo rende noto il suo collegio difensivo, precisando che l’inchiesta riguardava un’ipotesi di favoreggiamento. Sin dalle prime fasi del procedimento, Arcuri – precisano i legali - ha respinto ogni accusa, dichiarando la propria totale estraneità ai fatti contestati e la piena disponibilità a collaborare con gli inquirenti per chiarire ogni aspetto della vicenda. Secondo quanto riferito dagli avvocati Stefano Pagliai ed Elena Zaghini, l’attività svolta nel corso delle indagini avrebbe confermato la correttezza della condotta dell’indagato. Sottolineato inoltre che Arcuri ha sempre agito nel rispetto dei principi di etica, trasparenza e correttezza istituzionale, anche nell’ambito delle interlocuzioni legate alla cosiddetta “vicenda bulgara”. L’archiviazione viene dunque accolta con soddisfazione, e viene ribadita la fiducia nella magistratura sammarinese, che ha proceduto agli accertamenti ritenuti necessari.







