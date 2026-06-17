'Caso bulgaro': il tribunale ha disposto 9 rinvii a giudizio

Il tribunale ha disposto il rinvio a giudizio per 9 dei 10 indagati nell’ambito del cosiddetto “caso bulgaro”, legato alla tentata scalata a Banca di San Marino e al “piano parallelo”. In relazione alla prima tranche dell’inchiesta, sono stati rinviati a giudizio per corruzione privata e amministrazione infedele Andrea Del Vecchio, Marina Manduchi e Assen Milkov Christov. Nel medesimo capo d’imputazione figurano anche le società IBC Srl e San Marino Group Spa. Del Vecchio, Marina Manduchi e Alessandro Manduchi Del Vecchio dovranno inoltre rispondere dell’accusa di riciclaggio. Sul fronte del cosiddetto “piano parallelo”, ossia l’ipotesi di attentato contro la libertà dei poteri pubblici, sono stati rinviati a giudizio Andrea Del Vecchio, Marina Manduchi, Assen Milkov Christov, Federico Cerbella e Silvia Rometti.

Per lo stesso filone, Franco Norri dovrà rispondere di falsa testimonianza, mentre l’accusa di favoreggiamento nei suoi confronti è stata archiviata. Gli stessi Del Vecchio, Manduchi, Christov, Cerbella e Rometti dovranno inoltre affrontare il processo anche per il reato di offesa a pubblico ufficiale. È stata invece archiviata la posizione di Natale Arcuri: difeso dall’avvocato Stefano Pagliai, era accusato di favoreggiamento. Per gran parte dei fatti contestati l’istruttoria è conclusa, mentre resta ancora aperto il filone relativo al riciclaggio, per il quale gli inquirenti hanno disposto lo stralcio dei relativi atti.







