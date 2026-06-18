"Caso Bulgaro": non identificati i 'fighters' citati da Del Vecchio

Nell’ordinanza con cui i Commissari della Legge Francesco Santoni e Roberto Battaglino hanno disposto i rinvii a giudizio, viene approfondita anche la possibile esistenza di complici di Andrea Del Vecchio e della moglie Marina Manduchi nell’ambito della presunta corruzione privata legata all’acquisto della maggioranza di Banca di San Marino. Catalizzatore dell’inchiesta, una presunta tangente da 500mila euro, suddivisa in tre tranche. In una mail del 18 giugno 2025 inviata ad Assen Christov, Del Vecchio lamenta il ritardo nel pagamento dell’ultima quota, facendo riferimento a non meglio identificati “fighters” che si sarebbero adoperati per il buon esito dell’operazione e che chiedevano aggiornamenti quotidiani.

Gli inquirenti hanno disposto accertamenti, anche di natura bancaria, sui soggetti lambiti dalla vicenda, ma non sarebbero emersi elementi che confermino l’esistenza di ulteriori partecipanti all’accordo corruttivo né ipotesi di spartizione delle somme. I cosiddetti “fighters”, dunque, non risultano identificati e potrebbero anche essere frutto di millanteria. La presunta tangente ha dato origine alla prima segnalazione dell’Aif; una seconda è scattata in seguito al versamento di oltre 15 milioni di euro da parte di Christov per l’acquisizione della maggioranza di Bsm.

Secondo gli accertamenti, il magnate bulgaro avrebbe omesso di dichiarare a Banca Centrale una partecipazione in Banca Varegold, già oggetto di attenzione da parte della Banca Centrale Europea. Di qui, e da plurime notizie di fatti di reato relativi all'operatività di Varegold, il sequestro dell’intera somma - per presunto riciclaggio - disposto anche su richiesta dell’Ente Cassa Faetano e di Banca di San Marino, in vista di un eventuale risarcimento.







