GIUDIZIARIA Caso Euroservizi Generali: condanna a 4 anni e 2 mesi per riciclaggio La sentenza, verso Pietro Coci, arriva dopo un lungo iter processuale. Ma non è ancora esclusa la prescrizione

E' stato condannato a 4 anni e 2 mesi di prigionia Pietro Coci, direttore tecnico della società italiana Euroservizi Generali srl accusato di riciclaggio per aver distratto dall'impresa – fallita nel 2014 - fondi poi trasferiti a San Marino. La decisione del commissario della legge, Antonella Volpinari, arriva dopo un lungo procedimento.

Per l'accusa, rappresentata dalla procuratrice del fisco Giorgia Ugolini, Coci – imprenditore napoletano - aveva occultato una cifra di oltre 800mila euro eseguendo movimentazioni tramite schemi complessi in oltre 10 anni, operando in modo tale da evitare la tracciabilità dei fondi. Denaro accreditato in Banca Agricola Commerciale. Al momento del fallimento, l'azienda aveva un passivo di oltre 14 milioni. In merito ai trasferimenti, a San Marino arrivò la segnalazione dell'Agenzia di informazione finanziaria. Dalla Pf la richiesta di una condanna a 4 anni e 7 mesi e, tra le altre cose, la confisca delle somme sequestrate.

Non si è presentato il testimone convocato in Aula: un commercialista che aveva avuto a che fare con l'impresa.

La difesa, nel chiedere l'assoluzione perché il fatto non sussiste, ha respinto la ricostruzione dell'accusa. L'imputato si servì di una banca sammarinese, hanno spiegato i legali, perché conosceva un dirigente che si era trasferito sul Titano per lavorare in Bac. Dai difensori sottolineato come, spesso, il conto personale oggetto delle contestazioni fosse usato per le spese della società. Impresa che, hanno sottolineato, Coci aveva a cuore e che doveva affrontare problemi di liquidità per via del gran numero di dipendenti a fronte di pagamenti dalla Pa italiana erogati dopo molto tempo rispetto ai lavori. Gli avvocati hanno anche parlato di consulenze tecniche di parte capaci di rivedere l'analisi dell'Aif.

Dopo le conclusioni, la sentenza, con la condanna a 4 anni e 2 mesi di prigionia, la confisca delle somme sequestrate e il pagamento delle spese processuali, insieme a multa a giorni e interdizione. Ma non è ancora esclusa l'ipotesi prescrizione, se si procederà in appello.

