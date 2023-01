GIUDIZIARIA “Caso lettere anonime”: verso l'appello la Difesa Benedettini

Subito dopo la sentenza del Commissario della Legge Saldarelli abbiamo sentito l'Avvocato Paride Bugli, del team legale dell'imputato, che ha parlato fra le altre cose di “processo esclusivamente indiziario”. “Leggeremo le motivazioni, ma probabilmente ricorreremo in appello”. “Siamo contenti che si sia definito al meglio questa vicenda”, ha sottolineato dal canto suo l'Avvocato Carlo Biagioli, rappresentante dell'ex Reggente Alessandro Mancini; ricordando l'impatto che ebbe questa vicenda sul suo assistito. “Avremmo preferito non essere qui”, ha dichiarato l'Avvocato Alberto Selva: uno dei legali di Iro Belluzzi. “E' stato incolpato di una cosa che non aveva fatto”.

Nel video le loro dichiarazioni

