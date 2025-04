Caso Paganelli, nei prossimi giorni la decisione del Riesame sulla scarcerazione di Dassilva Dopo l’udienza a Bologna, il tribunale si è riservato sulla misura cautelare per il 35enne indagato per omicidio

Caso Paganelli, nei prossimi giorni la decisione del Riesame sulla scarcerazione di Dassilva.

La difesa di Louis Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, hanno chiesto ai giudici del tribunale del Riesame di Bologna di scarcerare il senegalese 35enne indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, commesso a Rimini, il 3 ottobre 2023.

L'udienza, che si è conclusa nel pomeriggio, era stata fissata in conseguenza della decisione della Cassazione che aveva rinviato ad una nuova e ulteriore valutazione sulla situazione cautelare di Dassilva, dopo che la custodia cautelare in carcere era stata precedentemente confermata. Nei giorni scorsi il gip di Rimini Vinicio Cantarini aveva rigettato la richiesta della difesa, sempre per la revoca della misura in carcere.

Il collegio del Riesame, che ha esaminato la posizione di Dassilva, si è riservato e la decisione è attesa nei prossimi giorni.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: