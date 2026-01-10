Caso Pierina: indagata la moglie di Louis. Valeria è accusata di favoreggiamento e false informazioni al pm

La Procura di Rimini ha iscritto nel registro degli indagati Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, unico imputato per l’omicidio della 78enne Pierina Paganelli avvenuto nel 2023. Bartolucci è accusata di favoreggiamento e di aver fornito false informazioni al pubblico ministero nell’ambito delle indagini.

L’iscrizione nel registro è stata resa nota ieri sera nel corso di una puntata della trasmissione televisiva “Quarto Grado” e rappresenta un nuovo sviluppo processuale alla vigilia della prossima udienza del processo. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe rilasciato dichiarazioni contraddittorie al pm, con l’obiettivo di avvantaggiare il marito nelle fasi investigative. Con questa iscrizione salgono a tre le persone indagate nell’ambito del delitto, dopo Dassilva e un altro soggetto già attenzionato. L’attenzione resta alta mentre proseguono gli accertamenti della magistratura.









