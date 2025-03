Caso Pierina Paganelli, alla nuora contestato il favoreggiamento

Manuela Bianchi, in procura dalle 9, alla presenza dell'avvocata difensore Nunzia Barzan e del consulente Davide Barzan. La donna, legata da una relazione extraconiugale con l'unico indagato per l'omicidio Louis Dassilva, in carcere dal 16 luglio, ha dapprima risposto ad alcune domande circa la mattina del ritrovamento del cadavere. Il 4 ottobre del 2023 secondo la Procura (che avrebbe in mano alcune consulenze foniche ed elettrogene), prima di aprire la porta e ritrovare il cadavere di Pierina avrebbe incontrato l'indagato. Dopo aver risposto alle prime domande come persona informata sui fatti, a Manuela Bianchi che avrebbe sostenuto di non ricordare cosa fece quella mattina, nei 4 minuti precedenti la scoperta del cadavere, è stata quindi contestato - così come riferisce l'Ansa - il favoreggiamento.