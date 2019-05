Caso Siri: già a fine 2018 collaborazione da San Marino

Secondo indiscrezioni prima ancora della segnalazione, da parte del Notaio Paolo De Martinis, all'Ufficio Informazione Finanziaria di Bankitalia, ci sarebbero state forme di collaborazione con l'Italia, originate da San Marino, a fine 2018, sul mutuo chirografario acceso da Siri in Banca Agricola Commerciale. A carico del sottosegretario della Lega non risulterebbe aperto, nel Tribunale sammarinese, alcun fascicolo d'indagine.