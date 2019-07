Caso Siri, interviene la Banca Agricola: "Agito senza alcuna intermediazione politica"

“Abbiamo agito senza alcuna intermediazione politica”: la Banca Agricola Commerciale di San Marino interviene per puntualizzare alcuni aspetti nella vicenda Siri, in particolare per il mutuo acceso. La Bac conferma di aver accordato a Siri un mutuo “allo scopo di acquistare un fabbricato da mettere a reddito – così puntualizza nella nota diramata stamattina – Ad oggi, non v'è alcun elemento che lasci presumere una minor capacità di rimborso da parte del dottor Siri”. E continua: “Sul piano patrimoniale, la Banca presidia quotidianamente tutte le proprie ragioni di credito. La stipula del mutuo al dottor Siri non ha determinato alcun tipo di danno all'istituto: la sua incidenza si attesta allo 0,17% del totale dei crediti concessi. La Banca – conclude – si è contraddistinta per l'apertura di oltre 5.000 nuovi conti correnti negli ultimi due anni, ed ha sempre mostrato assoluta attenzione ai profili reputazionali, prontamente riscontrando, in questa come in altre occasioni, le richieste dell'autorità, cui resta a disposizione per ulteriori chiarimenti che si ritenessero necessari”.

Leggi il comunicato stampa di BAC