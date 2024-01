TRIBUNALE Caso Titoli: consulente Confuorti, "Acquisto Demeter non ha portato alcun svantaggio a Bcsm" Sentiti come testimoni alcuni politici. Guerrino Zanotti: "Io e Renzi eravamo favorevoli a valutare la ricapitalizzazione Asset, anziché il commissariamento, ma non ebbe seguito. Il Direttore Generale di banca Centrale Savorelli la definiva rischiosa".

Nuova udienza per il processo sul "Caso titoli" e vicende connesse. In mattinata la deposizione del consulente della difesa di Francesco Confuorti. Ha sostenuto che l'operazione di acquisto dei titoli Demeter non ha recato di fatto alcun svantaggio economico a Banca Centrale ma al contrario ha prodotto un rendimento superiore a quello del portafoglio titoli di Bcsm.

Sentiti inoltre alcuni politici che nel 2017 erano in maggioranza: Giuseppe Morganti, all'epoca capogruppo di SSD, Guerrino Zanotti, che ricopriva il ruolo di Segretario di Stato agli Interni, e Franco Santi, già Segretario di Stato alla Sanità. Deposizioni brevi, quelle di Morganti e Santi: entrambi hanno dichiarato che erano a conoscenza dei problemi di liquidità di tutto il settore bancario sammarinese e solo il secondo ha detto di sapere che fossero riferiti anche al Cis, mentre il primo era più preoccupato per Cassa di Risparmio e l'operazione di assorbimento di Asset Banca.

Più corposa la deposizione di Guerrino Zanotti. Ha dichiarato che l'allora Direttore di Banca Centrale Savorelli non informò mai il CCR – comitato ristretto del Governo che si occupa del settore bancario e finanziario – della cosiddetta “operazione titoli” con Banca Cis e Advantage Financial. Ha inoltre precisato che sia lui, che l'allora Segretario agli Esteri Renzi, erano favorevoli a valutare l'opzione della ricapitalizzazione di Asset Banca proposta dai soci, in alternativa al commissariamento. Savorelli, tuttavia, la definì 'rischiosa' e pochi mesi dopo arrivò lo liquidazione coatta amministrativa. Zanotti ha anche chiarito che il licenziamento di Savorelli venne deciso sia per la sua scarsa disponibilità alla collaborazione, sia per il 'famoso' dito medio al Meeting.

Luca Salvatori

