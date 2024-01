TRIBUNALE Caso Titoli: focus sull'operazione Demeter Nuove testimonianze questa mattina in aula

Caso Titoli: focus sull'operazione Demeter.

Nuova udienza per il processo "Caso Titoli": forse il più importante e complesso di questo 2024. Oggi nuove testimonianze, a partire dal Consulente della Difesa dell'ex Direttore di BCSM Savorelli. Focus sull'operazione Demeter; ad avviso del teste fu di fatto un finanziamento al Cis, al contempo avrebbe portato ricavi significativi a Banca Centrale. In attesa di essere sentiti, poi, due ex Segretari di Stato della precedente Legislatura: Simone Celli e Nicola Renzi. Nella lista delle testimonianze odierne anche l'attuale Capogruppo DC Francesco Mussoni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: