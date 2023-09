“Caso Titoli”: ripreso il maxi-processo con il deposito delle liste testi. Fissato il calendario dell'istruttoria La Difesa di Daniele Guidi ha chiesto la rimozione dagli atti della relazione della Commissione d'inchiesta sul CIS. Dei 12 imputati presente in Aula solo Marco Mularoni

Ormai alle spalle la fase preliminare, delle schermaglie in punto di diritto. “Dichiaro aperto il dibattimento”, ha detto il Giudice Vico Valentini; alla ripresa, dopo la pausa estiva. Ma prima di entrare nel vivo – del cosiddetto “processo dell'anno”, una serie di adempimenti. Depositate dalle parti le liste testi, produzioni documentali; sollecitate perizie. Istanze ora all'attenzione del Commissario della Legge, che dovrà valutarne la pertinenza; ed eventualmente depennare le richieste di testimoni ritenute non necessarie. Numerosi, del resto, quelli già indicati nel decreto di citazione: tutti ammessi, ad eccezione di un paio. “Fascicolo-monstre” di oltre 10.000 pagine riguardante alcune tra le più controverse vicende che interessarono il sistema bancario negli ultimi anni: dai titoli Demeter, al prestito “Leighton”; al commissariamento di Asset Banca. Dossier che incendiarono il dibattito politico. Alla sbarra 12 imputati, fra i quali Francesco Confuorti, Lorenzo Savorelli, Daniele Guidi. Il legale di quest'ultimo ha invocato la rimozione dagli atti della relazione della Commissione d'Inchiesta sul CIS; e ciò per “manifesta inutilizzabilità” - ha rimarcato -, vista la natura “squisitamente politica”. In caso contrario ha annunciato che chiederà di sentire tutti coloro che furono interpellati dall'organismo. Altre Difese hanno richiesto consulenze tecniche sulla situazione di Asset, all'epoca della liquidazione coatta. L'Avvocato di questa Parte Civile ha già fatto capire che si opporrà; e ha definito pretestuose e dilatorie le richieste testimoniali. Temendo evidentemente che alcune contestazioni possano cadere in prescrizione. Variabile di cui tenere conto in questa maratona. Istruttoria al via il 25 ottobre, con l'escussione dei primi testi. Nei prossimi mesi saranno sentiti anche esponenti del Governo di questa e di passate legislature.

