Caso Varano: Ghiotti e Stanzani risarciti per eccessiva durata del processo

Caso Varano: La Corte d'Appello di Bologna ha dato ragione a Gilberto Ghiotti, ex Presidente di Cassa di Risparmio e Paola Stanzani ex vice presidente del Gruppo Delta, riconoscendo ad entrambi un risarcimento di circa 6.000 euro per violazione del termine sulla ragionevole durata del processo, in base alla legge Pinto. Il limite è stato superato di ben 13 anni. Il difensore di entrambi i ricorrenti, l'avvocato Massimiliano Annetta, preannuncia un ulteriore ricorso per la riparazione della ingiusta detenzione, visto che entrambi hanno subito la custodia cautelare in carcere e il procedimento, in cui sono stati tutti assolti, è stato archiviato.







