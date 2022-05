Casteldelci: a fuoco intera palazzina delle vacanze. Sul posto più di 20 Vigili [Video]

Una palazzina delle vacanze in via le Balze a Casteldelci ha preso fuoco. Appena scattato l'allarme, intorno alle 9.40, sul posto si sono dirette da subito 4 squadre dei Vigili del Fuoco di Rimini che, vista la portata dell'intervento, hanno chiesto il supporto di una squadra di San Sepolcro. La struttura sarebbe composta da una dozzina di unità abitative e quasi tutte sono state interessate dall'incendio. Per fortuna, vista la stagione non ancora iniziata e la giornata infrasettimanale, nessuna era abitata. Sembra che in alcuni locali fossero in corso dei lavori di ristrutturazione. Il pronto intervento delle diverse squadre: 8 mezzi e circa 20 operatori con il supporto di una partenza del comando di Arezzo, ha evitato che l'incendio si propagasse alle altre unita abitative e il bosco limitrofo. Sul posto i Carabinieri ed il sindaco di Casteldelci.