Cava dei Balestrieri: nessun atto vandalico, irrigazione alle fioriere rimasta bloccata per una dimenticanza

Nessun sabotaggio, - come inizialmente segnalato dagli stessi allestitori - ma solo una dimenticanza. Si ridimensiona il caso del tubo dell'irrigazione chiuso con due fascette per bloccare il flusso dell'acqua nelle composizioni floreali allestite nei pressi della Cava dei Balestrieri. Non si è trattato quindi di un atto vandalico, ma di una semplice dimenticanza da parte di chi lo aveva chiuso per cautela durante i festeggiamenti del 3 settembre e non più riaperto.

Le piante erano state installate a giugno grazie al comune impegno di quattro aziende sammarinesi per il progetto di "rilettura verde" del centro storico, accolto e condiviso dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per il Territorio.