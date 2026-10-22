Cedu, San Marino condannata per il caso di Ingrid Casali

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato San Marino per il caso di Ingrid Casali, riconoscendo la violazione del diritto a un tribunale istituito per legge e della libertà di espressione. La vicenda - come riferito dal sito “Libertas” - nasce da un post su Facebook del 2021, nel quale Casali criticava un riconoscimento assegnato all’allora Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta.

Dopo una condanna in primo grado e in Appello, la donna era stata assolta in Terza Istanza per il diritto di critica politica. Ma il Giudice per i Rimedi Straordinari aveva successivamente annullato l’assoluzione, ripristinando la condanna. Per la Cedu, tale intervento ha oltrepassato le competenze del giudice, violando le garanzie processuali e la libertà di espressione. San Marino dovrà versare a Casali 24.000 euro, di cui 5.000 per danni morali e 19.000 per spese legali.

Dura anche la reazione della Camera penale: "Non è consentito introdurre, attraverso la sola elaborazione giurisprudenziale, rimedi straordinari in materia penale privi di fondamento legislativo, né attribuire al Giudice per i Rimedi Straordinari competenze non previste dalla legge". La pronuncia - aggiunge - conferma le preoccupazioni allora manifestate, circa il rispetto dei principi di legalità, tassatività delle impugnazioni, certezza del diritto e tutela delle garanzie dell’imputato.













