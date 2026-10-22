CORTE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO Cedu, San Marino condannata per il caso di Ingrid Casali Dovrà versare 24.000 euro di cui 5.000 per danni morali e 19.000 per spese legali

Cedu, San Marino condannata per il caso di Ingrid Casali.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato San Marino per il caso di Ingrid Casali, riconoscendo la violazione del diritto a un tribunale istituito per legge e della libertà di espressione. La vicenda - come riferito dal sito “Libertas” - nasce da un post su Facebook del 2021, nel quale Casali criticava un riconoscimento assegnato all’allora Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta.

Dopo una condanna in primo grado e in Appello, la donna era stata assolta in Terza Istanza per il diritto di critica politica. Ma il Giudice per i Rimedi Straordinari aveva successivamente annullato l’assoluzione, ripristinando la condanna. Per la Cedu, tale intervento ha oltrepassato le competenze del giudice, violando le garanzie processuali e la libertà di espressione. San Marino dovrà versare a Casali 24.000 euro, di cui 5.000 per danni morali e 19.000 per spese legali.

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