Cellulare alla guida: aumentano gli incidenti e la Polizia Civile corre ai ripari

Ci sono sempre più conducenti distratti dallo smartphone e la Polizia civile aumenta i controlli per l'uso di cellulari alla guida. Infatti, dicono dal Comando di Murata, sono in aumento gli incidenti e i tamponamenti legati alla disattenzione alla guida, specialmente se si usa il telefonino per messaggiare o chiamare.

Solo ieri sono stati multati 49 automobilisti, mentre dall'inizio dell'anno a oggi le sanzioni sono state 197.

Gli agenti sono pronti a scendere in strada proprio per arginare il fenomeno e ricordano anche che l'uso del telefono alla guida senza vivavoce o auricolare e la velocità sono una delle principali cause di incidenti.