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Cerasolo, Mini con targa sammarinese non rispetta lo stop e si scontra con un furgone

Nell’incidente ferita la figlia della conducente sammarinese, trasportata al pronto soccorso

30 lug 2026
I rilievi dell'incidente
I rilievi dell'incidente

Incidente nel primo pomeriggio a Cerasolo, all’incrocio tra via Montepirolo e via Rigardara. Secondo le prime ricostruzioni una Mini con targa sammarinese, con a bordo mamma e figlia, non si sarebbe fermata allo stop e, avrebbe urtato frontalmente un furgone. 

L'auto, guidata dalla madre, proveniva dalla Consolare e procedeva in direzione monte; arrivata all’incrocio, la conducente ha svoltato verso sinistra, in direzione Rimini, entrando in collisione con il furgone. Intervenuto sul posto il Pronto Soccorso di Riccione per soccorrere la figlia della donna, che ha riportato ferite nell'incidente.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, per i rilievi e la gestione della viabilità.





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