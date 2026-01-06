Chiesanuova: albero cade in Strada del Ponte, circolazione ripristinata

Il video dell'albero e le prime immagini dallo sgombero

Un albero è crollato nel tardo pomeriggio in Strada del Ponte, a Chiesanuova, ostruendo completamente la carreggiata e causando il blocco della circolazione sulla via principale verso il castello. Si tratta di un’acacia, avvolta da edera, che è precipitata improvvisamente per via del maltempo. L’episodio è stato prontamente segnalato dai cittadini, permettendo l’immediato intervento della Sezione Antincendio della Polizia Civile. Le operazioni hanno permesso la completa rimozione della pianta e ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza.







