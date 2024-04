Chiesanuova: ciclista carambola sull'asfalto "rasato", ricoverato all'Infermi

Chiesanuova: ciclista carambola sull'asfalto "rasato", ricoverato all'Infermi.

Incidente grave nel pomeriggio a Chiesanuova. Coinvolto un bolognese di 43 anni che stava passando il ponte del 25 aprile in gita in bicicletta, assieme a due amici di Rimini. L'incidente è avvenuto lungo Strada del Ponte, all’altezza dell’intersezione con strada la Costa, dove sono in corso i lavori di rifacimento dell'asfalto. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava procedendo in discesa quando sarebbe giunto in un tratto in cui è il manto stradale è stato "rasato" e c'è un abbassamento di circa 10 cm. Per via del "gradino" si sarebbe chiuso il manubrio alla bicicletta e il ciclista avrebbe carambolato per diversi metri prima di cadere a terra.



Inizialmente l'uomo aveva perso i sensi, ma ha ripreso conoscenza poco prima dell'arrivo del 118, pur rimanendo in stato confusionale. Il 43enne indossava le protezioni ma ha comunque subito un trauma cranico. Dopo i primi soccorsi prestati dall'Ospedale di Stato, è stato trasportato all'Ospedale Infermi di Rimini, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.

Sul posto la Polizia Civile per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: