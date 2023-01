Chiesanuova: con le gomme estive sulla neve, incidente e verbale per un 30enne

Incidente senza gravi conseguenze a Chiesanuova, con tutta probabilità a causa della neve molto bagnata presente sulla sede stradale e di un mezzo senza attrezzatura adatta a tali condizioni. Poco dopo le 19 un furgone ha perso il controllo mentre percorreva in discesa Strada La Venezia, in zona Caladino, in un tratto particolarmente ripido. Il mezzo ha terminato la corsa sulla scarpata a bordo strada, in bilico su due ruote. Sul posto la Polizia civile. Gli agenti hanno subito accertato che l’autocarro montava pneumatici estivi. E così hanno elevato anche un verbale al conducente, un 30enne italiano rimasto contuso nel sinistro. Necessario inoltre l’intervento del carro attrezzi per riportare il furgone in posizione orizzontale.