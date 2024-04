Chiesanuova: nuovo incidente sul "gradino" dell'asfalto, ciclista 70enne grave al Bufalini

Chiesanuova: nuovo incidente sul "gradino" dell'asfalto, ciclista 70enne grave al Bufalini.

Un secondo incidente è avvenuto nel giro di pochi giorni a Chiesanuova lungo Strada del Ponte, nello stesso tratto e in modalità simili a quello di domenica pomeriggio, in cui un 43enne aveva subito danni importanti.

A farne le spese, nel pomeriggio di martedì, un ciclista 70enne di Santarcangelo di Romagna (iniziali R.L.) che sarebbe precipitato sulla strada in maniera similare nel tratto in cui l'asfalto è rasato per via dei lavori e c'è un "gradino" con un abbassamento di circa 10 cm.

Per via dell'incidente l'uomo ha subito un importante trauma cranico che, dopo le prime cure prestate dai sanitari all'Ospedale di Stato, ha richiesto il trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena, dove l'uomo è ricoverato al Trauma Center in condizioni gravi, con prognosi riservata. Per i rilievi del sinistro è intervenuta la Polizia Civile.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: