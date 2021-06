INCIDENTE Chiesanuova: si ribalta microcar; interviene la sezione antincendio per liberare il ragazzino

Incidente a Chiesanuova, questo pomeriggio poco prima delle 16, in strada del Lavoro. All'altezza dell'acquedotto una microcar con targa sammarinese, condotta da un giovanissimo, ha sbandato scontrandosi con un'auto che proveniva dal senso opposto di marcia, rimanendo cappottata. Il ragazzino è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è dovuta intervenire la sezione antincendio della Polizia civile per estrarlo e per i rilievi del caso. Il giovane è stato subito portato in Pronto soccorso, ma per fortuna l'incidente non ha avuto gravi conseguenze. La prognosi è inferiore alla settimana, anche se rimane in osservazione.

