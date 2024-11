Ciao Marino: Borgo Maggiore perde un testimone prezioso Si è spento Marino Giardi, vice presidente e socio fondatore dell'Associazione Escursionisti Sammarinesi La Genga, 'padre' e realizzatore dei presepi per tanti anni.

Marino Giardi, 77 anni, si è spento in mattinata dopo una lunga malattia. La notizia rimbalza sulla pagina facebook dell'Associazione Escursionisti Sammarinesi La Genga, di cui era vice presidente e socio fondatore. La sua scomparsa ha colpito soci e direttivo che ricordano come fino all'ultimo abbia pensato ai suoi tantissimi amici escursionisti. "Con lui abbiamo condiviso innumerevoli percorsi, che ci hanno portato alla scoperta o alla riscoperta degli splendidi luoghi del territorio sammarinese, che tanto amava! Altrettanto genuinamente amava la storia della nostra Repubblica, le sue istituzioni e tra le sue tante passioni c'era sicuramente la fotografia".

Non solo fotografia nelle passioni di Marino Giardi, anche i presepi animati, che per anni ha realizzato ed esposto al Santuario Cuore Immacolato di Maria, a Valdragone. Opera che richiedeva mesi di lavoro e che le massime Istituzioni, Capitani Reggenti in primis, visitavano, quasi un omaggio all'arte e alla manualità dell'artigiano Marino.

Era nato a Borgo Maggiore, dove è vissuto, partecipando attivamente alla vita del Castello, con il suo impegno e grande senso di appartenenza civica.

La San Marino Rtv, che lo ha seguito nel corso degli anni, si stringe attorno alla famiglia e ne ricorda la grande disponibilità e capacità al servizio della Repubblica.

