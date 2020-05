Ciao Teresa: si è spenta l'ex Capitano di Città

Maria Teresa Beccari ci ha lasciati. L'ex capitano di castello di Città si è spenta dopo una lunga malattia, affrontata con coraggio e umanità. Teresa era nata a San Marino nel 1950. A giugno avrebbe compiuto 70 anni. "Una persona equilibrata, competente, amante della nostra storia e tradizioni, un punto di riferimento per la nostra piccola comunità come insegnante prima, come Capitano di Castello poi", così la ricorda Libera in un post su facebook.

Due mandati quale Capitano di Castello, prima nel 2009, poi nel 2014. Incarico svolto sempre con impegno e serietà, dopo gli anni dedicati all'insegnamento. Ruolo istituzionale che aveva dovuto lasciare per motivi di salute nel 2018. Una cerimonia toccante a Palazzo. "In questi anni quale Capitano di Castello, erano state le sue parole, “ho cercato di svolgere il mandato che mi è stato affidato, rispettosa delle Istituzioni, con serietà ed impegno, sperando di esserci in parte riuscita”.

La San Marino Rtv, che ha potuto apprezzarla non solo nel suo ruolo istituzionale, ma anche come donna, si stringe attorno alla famiglia.