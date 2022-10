Ciarulla: scontro auto-moto, sedicenne sammarinese ricoverato a Rimini. Si cerca il conducente della macchina

Incidente nella notte a Serravalle, in località Ciarulla. Un ragazzo sedicenne sammarinese, in sella ad una moto da cross, per ragioni al vaglio della Polizia Civile, si sarebbe scontrato contro un'auto. L'incidente è avvenuto attorno alle 4:30 di notte, all'altezza del Wonderbay.

Nell'impatto il minorenne ha riportato danni gravi con diverse fratture ad una gamba, che hanno richiesto l'intervento del pronto soccorso di San Marino, che ne ha successivamente disposto il trasferimento all'Ospedale Infermi di Rimini. La prognosi al momento è di 30 giorni.

La Polizia Civile sta indagando per rintracciare il conducente della macchina, che non è stato ancora identificato.

