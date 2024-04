MORTALE Ciclista deceduto: corpo ancora a Cesena. Trasferito in una clinica specializzata l'investitore A.F. potrebbe rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Ciclista deceduto: corpo ancora a Cesena. Trasferito in una clinica specializzata l'investitore.

Slitta la data delle esequie di Stefano Michi, il 62enne sammarinese rimasto vittima di un incidente lungo la Superstrada a pochi metri dal confine di Stato. La salma è ancora al Bufalini di Cesena, a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana che indaga sulla dinamica del mortale, avvenuto l'11 aprile.

Non sarebbe ancora stato identificato formalmente in Italia il 37enne sammarinese che, in auto, avrebbe causato l'incidente e non si è fermato a prestare soccorso, finendo poi per collassare davanti casa. L'uomo, sottoposto agli esami di rito, dopo alcuni giorni in osservazione nel reparto di degenza dell'Ospedale sammarinese, è stato trasferito in una clinica bolognese specializzata in riabilitazione e psichiatrici.

Sulla vicenda resta il massimo riserbo da parte delle autorità sammarinesi, che collaborano con la Polizia stradale e la procura di Rimini, competenti per territorialità. La giustizia italiana attende di conoscere anche l'avvocato sammarinese e di conseguenza il referente italiano, per procedere con l'identificazione e con la richiesta, previa autorizzazione, di eventuali ulteriori accertamenti per ricostruire cause ed esatta dinamica. A.F. potrebbe rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: