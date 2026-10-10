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Ciclista investito lungo la superstrada a Serravalle

Lo scontro con un'auto in zona Ponte Mellini. Sul posto 118 e Polizia Civile

10 ott 2026
Ciclista investito lungo la superstrada a Serravalle

Incidente questa mattina lungo la superstrada a Serravalle dove un ciclista è stato investito da un'auto. L'uomo stava percorrendo la strada in discesa verso il confine di stato nella zona di Ponte Mellini quando è avvenuto il contatto con un'auto, con a bordo alcuni turisti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 - che hanno portato il ciclista in ospedale per accertamenti e le cure del caso – e gli agenti della Polizia Civile che si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità. Per l'uomo, un 48enne, ferite al volto e una prognosi di 10 giorni.




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