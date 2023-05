BORGO MAGGIORE Ciclista si schianta contro auto: se la cava con 10 giorni di prognosi

Incidente senza gravi conseguenze quello che ha visto protagonista giovedì un ciclista 42enne di Verucchio. Stava pedalando sul Monte in direzione Rimini quando all'altezza di Borgo Maggiore, in via Oddone Scarito, ha tamponato una vettura, con targa sammarinese, che lo precedeva. L'auto, condotta da una cittadina sammarinese di 46 anni, era in coda in attesa di immettersi nella rotatoria 'Forcellini' e, con tutta probabilità, nel tratto in discesa, il ciclista si è accorto solo all'ultimo della sua presenza. Per l'uomo una prognosi di 10 giorni, dopo aver sbattuto la faccia ed altri traumi più lievi. Dopo gli accertamenti all'Ospedale di Stato il ciclista è stato dimesso e ha fatto ritorno a casa. Sul posto la Polizia Civile per i rilievi.

