Brutto incidente nella serata di ieri per due calciatori del Novafeltria che, attorno alle 22, sono finiti fuori strada dopo che un cinghiale ha improvvisamente attraversato la strada. La Wolkswagen Golf sulla quale viaggiavano da Pietracuta in direzione Rimini è finita in un fosso e l'animale, dopo l'impatto, ha parso la vita. I ragazzi ne sono usciti illesi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 per i soccorsi e i Carabinieri per i rilievi del sinistro.