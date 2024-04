CRONACA Cinque Vie: auto finisce nel campo, il conducente si allontana a piedi [fotogallery] È stato poi rintracciato dalla Polizia Civile e sottoposto agli esami di legge. I residenti lamentano l'elevata velocità delle auto in quel tratto di strada

Cinque Vie: auto finisce nel campo, il conducente si allontana a piedi [fotogallery].

Nella notte fra sabato e domenica, un'auto targata San Marino è uscita dalla carreggiata in via Antonio Canova, a Dogana - zona Cinque Vie -, ed è finita in un campo a lato della strada. Il terreno bagnato dalle piogge degli ultimi giorni e già lavorato dai mezzi agricoli ha evidentemente reso impossibile al conducente di tornare sulla sede stradale.

Il sinistro sarebbe avvenuto attorno alle 4 di notte, ma la Polizia Civile è intervenuta solo di primo mattino, allertata dagli abitanti della zona. Il conducente si era infatti allontanato a piedi, ma è stato rintracciato tramite il numero della targa. Per lui, come da prassi, sono stati previsti i controlli etilometrici anche perché ha raggiunto il luogo dell'uscita di strada con un altro mezzo. Per riportare la vettura sull'asfalto è stato necessario l'intervento del carro attrezzi.

I residenti affermano che quel tratto di strada non è nuovo ad incidenti simili; lamentano l'elevata velocità di auto e moto che vi transitano e chiedono misure adeguate per limitarla.

Foto Gallery

