CIS: ripreso, dopo la sospensione al pronti-via, il processo per presunta associazione a delinquere

Fra gli imputati Francesco Confuorti, Marino Grandoni, Daniele Guidi, Lorenzo Savorelli, Wafik Grais e Alberto Buriani. In mattinata sono state argomentate le richieste di costituzione parte civile

30 ott 2025
Sede ex Banca CIS

Di fatto al via, oggi, l'atteso processo legato alla parabola di Banca CIS, nel quale sono contestati a vario titolo i reati di riciclaggio e associazione a delinquere a ben 13 imputati. Fra questi ex dirigenti dell'istituto bancario, ed ex vertici e funzionari di Banca Centrale. Spiccano inoltre i nomi del finanziere Francesco Confuorti; di Marino Grandoni, già socio di maggioranza del Credito Industriale. E poi Daniele Guidi, Wafik Grais, Lorenzo Savorelli, il Commissario della Legge Alberto Buriani.

Nel giugno scorso una sorta di falsa partenza, per il maxi-processo. Le Difese di una decina di imputati avevano infatti presentato istanza di ricusazione, nei confronti della Giudice Isabella Pasini. Istanza rigettata poi dal Giudice per i rimedi straordinari.

Si è ripreso dunque nella mattinata odierna; con i legali di Eccellentissima Camera, Carisp, Banca Centrale, soci Asset, e liquidatore Asset, ad argomentare le richieste di costituzione parte civile. Fissata per il 27 novembre l'udienza con le repliche delle Difese; il Commissario della Legge deciderà poi con ordinanza. Processo che si annuncia lungo e complesso.




