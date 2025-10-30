CIS: ripreso, dopo la sospensione al pronti-via, il processo per presunta associazione a delinquere Fra gli imputati Francesco Confuorti, Marino Grandoni, Daniele Guidi, Lorenzo Savorelli, Wafik Grais e Alberto Buriani. In mattinata sono state argomentate le richieste di costituzione parte civile

CIS: ripreso, dopo la sospensione al pronti-via, il processo per presunta associazione a delinquere.

Di fatto al via, oggi, l'atteso processo legato alla parabola di Banca CIS, nel quale sono contestati a vario titolo i reati di riciclaggio e associazione a delinquere a ben 13 imputati. Fra questi ex dirigenti dell'istituto bancario, ed ex vertici e funzionari di Banca Centrale. Spiccano inoltre i nomi del finanziere Francesco Confuorti; di Marino Grandoni, già socio di maggioranza del Credito Industriale. E poi Daniele Guidi, Wafik Grais, Lorenzo Savorelli, il Commissario della Legge Alberto Buriani.

Nel giugno scorso una sorta di falsa partenza, per il maxi-processo. Le Difese di una decina di imputati avevano infatti presentato istanza di ricusazione, nei confronti della Giudice Isabella Pasini. Istanza rigettata poi dal Giudice per i rimedi straordinari.

Si è ripreso dunque nella mattinata odierna; con i legali di Eccellentissima Camera, Carisp, Banca Centrale, soci Asset, e liquidatore Asset, ad argomentare le richieste di costituzione parte civile. Fissata per il 27 novembre l'udienza con le repliche delle Difese; il Commissario della Legge deciderà poi con ordinanza. Processo che si annuncia lungo e complesso.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: