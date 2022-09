RIMINI Colle Covignano: perde il controllo dell'auto, donna finisce contro muro [fotogallery]

L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì. Erano circa le 21.00 quando una donna, a bordo di una Citroen che stava scendendo da via Covignano verso Rimini, poco dopo l'incrocio delle Grazie, ha improvvisamente perso il controllo della vettura, finita contro un muro. Conseguenze non gravi per la conducente, che avrebbe avuto un malore, ed è stata soccorsa dal 118 giunto sul posto. Per i rilievi la Polizia Locale coadiuvata dai Vigili del fuoco. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire la rimozione del mezzo.

