AGGRESSIONE Colluttazione tra gruppo di giovanissimi e 46enne in via Giacomini: intervengono le forze dell'ordine Per l'uomo 30 giorni di prognosi. All'origine dell'alterco la protesta con alcuni ragazzi per velocità e rumore dei motorini. I più giovani parlano di insulti e bottiglie scagliate contro. La Gendarmeria indaga anche su una pistola estratta dal gruppo

Colluttazione tra gruppo di giovanissimi e 46enne in via Giacomini: intervengono le forze dell'ordine.

Momenti di alta tensione nella tarda serata di ieri in via Giacomini, a San Marino Città, con una colluttazione che ha portato in pronto soccorso un uomo.

Secondo le prime testimonianze l'alterco sarebbe nato nei pressi di un bar della via, con un 46enne di nazionalità austriaca che avrebbe rimproverato alcuni giovani per la velocità eccessiva dei mezzi ed il loro rumore. Secondo il gruppo di ragazzi, di cui diversi minorenni, l'uomo avrebbe iniziato a tirare bottigliette d'acqua in strada nel momento del passaggio dei motorini, colpendo alla gamba uno dei giovani.

Così il gruppo avrebbe deciso di affrontare verbalmente l'uomo, sottolineando la pericolosità del suo gesto. Gli animi si sarebbero presto scaldati, con insulti e minacce, prima di arrivare alla vera e propria colluttazione, con ceffoni e mani al collo. Uno dei ragazzi avrebbe estratto una pistola, probabilmente un'arma giocattolo o ad aria compressa, per intimorire l'uomo e la sua compagna sammarinese.

Il gruppo si sarebbe quindi allontanato. Una parte però avrebbe raggiunto la coppia poco dopo. Qui l'uomo sarebbe stato colpito alle spalle e, una volta a terra, preso a pugni e calci. A questo punto gli aggressori si sono dati alla fuga mentre altri ragazzi sarebbero rimasti in zona.

Alcuni passanti hanno ben presto allertato le forze dell'ordine che sono accorse sul posto celermente con diverse pattuglie di Gendarmeria e Polizia Civile, identificando i presenti e mettendosi alla ricerca dei veicoli segnalati. Sempre le testimonianze parlano di un gruppo composto da giovanissimi residenti in parte sul Titano e in parte nei comuni limitrofi, come Verucchio e Pietracuta.

Il 46enne ha poi raggiunto autonomamente il Pronto Soccorso, dove è stato medicato per escoriazioni e ferite al volto riportate durante l’aggressione. I medici hanno riscontrato una frattura con una prognosi è di 30 giorni. Nessuno dei più giovani invece si sarebbe recato in Ps. Sul caso indaga la Gendarmeria.

Si tratta del secondo episodio di violenza urbana sul Titano in pochi giorni, dopo la denunciata aggressione con spray al peperoncino e rapina a Borgo Maggiore, ai danni di un residente derubato di una catenina d’oro.

Così il tema della sicurezza diventa anche un caso politico, con Repubblica Futura che parla di "campanelli d’allarme che mai avremmo immaginato potessero risuonare così forte in territorio". Il partito di opposizione aggiunge anche il furto alle cassette di sicurezza della Banca di San Marino e chiede un riferimento del Governo in Commissione II "nei tempi più celeri", con l'obiettivo di "cercare di aprire una riflessione ad ampio raggio sul tema generale della sicurezza e degli strumenti più moderni per continuare a garantirla ed anche sulle emergenze sociali che stanno sempre più mostrando il loro lato più impattante e pericoloso".

Articolo in aggiornamento

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