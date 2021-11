CESENA Colpita con una bottiglia in testa al Teatro Verdi, ferita 23enne sammarinese

Se l'è cavata con un taglio in testa e una contusione una sammarinese di 23 anni che è rimasta ferita venerdì sera al Teatro Verdi di Cesena. La vicenda viene riportata dal Corriere Romagna.

La dinamica è ancora da chiarire, ma è certo che qualcuno ha lanciato una bottiglia di vodka dal secondo piano della discoteca. Dato che ai ragazzi non è consentito portare bottiglie nel locale e i drink vengono serviti in bicchieri di carta, si ipotizza che il soggetto l'abbia sottratta ad un barista o portata all'interno eludendo i controlli.

L'oggetto di vetro è precipitato dall'alto del secondo anello del locale, fino a cadere in testa alla giovane, che per l'impatto si è ritrovata un taglio in testa con contusione e escoriazione, che le ha fatto perdere molto sangue. Per la ragazza sammarinese è stato necessario il trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata dimessa, dopo le medicazioni del caso, con sei giorni di prognosi.

La bottiglia aveva colpito anche una 21enne di Cesena, che ha preferito recarsi al Pronto Soccorso il giorno dopo dove le è stato diagnosticato un trauma cranico non commotivo. Ora si cerca l'autore del pericoloso gesto.

